شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة ماعت تدين مقتل 37 شخصًا فى توترات تشاد العرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مقتل 37 شخصًا على الأقل، خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مزارعين ورعاة في منطقة الوادي في شرقيّ تشاد، بسبب خلافات على الأراضي والمراعي.

كما أدات مؤسسة ماعت وبشدة ما تتعرض له قوى الأمن الحكومية التي أُرسلت إلى المنطقة من إطلاق نار من الجماعات العرقية، وهو ما يدعو للمزيد من مواجهة تلك التوترات بكل حزم،داعية قوات الأمن الحكومية لضبط النفس والتعامل بما يراعي حقوق الفئات الأكثر ضعفًا.

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وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت،إن النزاعات العرقية لا تفتح أي سبيل سوى لمزيد من التوترات، التي لا يستفيد منها أي طرف،مضيفا أن هناك ضرورة لانتهاج الحوار بين الجماعات وبعضها، ونبذ خطاب الكراهية والحوار العنيف.