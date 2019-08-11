شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات تتبعها الإخوان لنشر الشائعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الصور المفبركة والأكاذيب هى وسيلة جماعة الإخوان فى التحريض على الدولة المصرية، وتنفق الجماعة أموالا طائلة فى نشر تلك الأكاذيب والشائعات، وتتبع عدة خطوات فى الترويج لتلك الأكاذيب، حيث يستعرض الخليج 365 أبرز تلك الأكاذيب والشائعات. - إجراء المونتاج لكثير من الفيديوهات واقتطاع الكلمات لفيديوهات المسئولين والمشاهير. - الاعتماد على السوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب والشائعات وفبركة الصور. Advertisements - الاستعانة بجهات أجنبية توفر لها التكنولوجيا الحديثة والمال. - الاعتماد على تدشين لجان إلكترونية وصفحات وهمية لنشر فبركتها. - الاستعانة بجهات أجنبية لتمويل تدشين الصفحات الوهمية على مواقع التواصل.

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