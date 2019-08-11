عروض إضافية للصوت والضوء بأسوان بمناسبة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران :

تنظم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، اليوم الأحد، ثلاثة عروض إضافية باللغة العربية للمصريين والعرب، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وذلك فى معابد أبو سمبل وفيله وإدفو.

وقال المهندس رمضان نجار مدير عام فرع شركة مصر للصوت والضوء بأسوان، إن العروض الإضافية يجري تنظيمها طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تشجيعا للسياحة الداخلية.

وأضاف "نجار" أن مواعيد العروض كالتالي.. معبد أبو سمبل يقام العرض باتفاق مسبق مع إدارة المنطقة، ويكون بعد انتهاء عرض اللغة الأجنبية الأكثر عددا، ومعبد ادفو الساعة 8 مساءً، ومعبد فيله الساعة 9:30 مساءً.