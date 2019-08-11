مواطن يذبح أضحيته داخل مدرسة مجاورة لديوان عام محافظة القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حرر مجلس مدينة بنها، اليوم الأحد، محضر مخالفة ذبح خارج مجزر حكومي، لمواطن استغل إجازة العيد لذبح أضحيته داخل مدرسة ابن خلدون، التابعة لإدارة بنها التعليمية المجاورة لديوان عام المحافظة، مستغلا حمامات المدرسة في تنظيف لحوم الذبيحة.

انتقل على الفور حمدي سلامة رئيس مدينة بنها لموقع الذبح المخالف، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطر عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الذي أكد أنه سيتم اتخاذ اجراء قانوني ضد مدير المدرسة والحارس، وإحالة الأمر للشؤون القانونية للتحقيق فيه، وتوقيع أقصى عقوبة على المتورطين.

كان الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، قد ناشد أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر.

وحذر المحافظ من ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحى فى الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.