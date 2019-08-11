في أول أيام العيد.. محافظ قنا يزور المرضى بالمستشفيات ويهنئ الأيتام

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إلي مستشفيات قنا الجامعية ومستشفى قنا العام، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك للمرضى، وللاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، وتوزيع العديد من الهدايا العينية والنقدية لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل، كما هنأ الهجان الأطباء والعاملين بالمستشفيات بالعيد.

وتوجه محافظ قنا إلي مؤسسة أحمد جبره الخيرية للأطفال الأيتام، لتهنئتهم بالعيد وقدم لهم العديد من الهدايا، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم للأيتام، لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال الأيتام في الاحتفال بالعيد.

واختتم المحافظ جولته بتفقد كورنيش النيل بمدينة قنا لمشاركة المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى موجهًا مسئولي الكورنيش بضرورة الاهتمام بالنظافة والمظهر الجمالي، لإدخال البهجة في نفوس المواطنين.

وأكد الهجان على رفع درجة الاستعداد القصوى، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة والفروع التابعة لها بمختلف المراكز والمدن، لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين، وكذلك رفع حالة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة خلال فترة العيد.