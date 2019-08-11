بالصور.. أهالي بنها يحتفلون بالعيد بكيس بالونات عملاق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

فرحة كبيرة عمت أهالي مدينة بنها، بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحي، عبروا عنها عبر فتح شبكة كبيرة تحوي "البالونات" فوق أسطح إحدى العمارات.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، قد أدي صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد ناصر، بمدينة بنها، ووزع الهدايا والألعاب على الأطفال،وحرص على التقاط الصور التذكارية مع المصلين ابتهاجا بالعيد.

رافقه خلال الصلاة اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ، والدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها،وعدد من قيادات المحافظة .

وأكد إمام مسجد ناصر خلال خطبة العيد علي فضل أيام العيد ووقفة عرفات، ودعى الحاضرون إلى التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين، مثلما فعل إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم.. وكذا التزاور وصلة الرحم، وأنها يجب ألا تقتصر فقط علي أيام العيد وإنما علي مدار العام.