المرصد: القوات السورية تسيطر على بلدة "الهبيط" جنوب إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية السورية تمكنت فجر اليوم الأحد من السيطرة على بلدة "الهبيط" جنوب إدلب شمال غربي البلاد.
ووصف المرصد هذا بأنه "أهم تقدم لقوت النظام في ريف محافظة إدلب"، منذ بدء حملة التصعيد في 30 أبريل الماضي.
وجاءت السيطرة على البلدة بعد خمس محاولات فاشلة.
وكان المرصد ذكر الليلة الماضية أن "قوات النظام والمسلحين الموالين لها تمكنوا من السيطرة على قرية مغر الحمام بريف إدلب الجنوبي عقب اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات مع الفصائل والمجموعات الجهادية."
كانت القوات الحكومية أعلنت الأسبوع الماضي استئناف عملياتها القتالية في محافظة إدلب، وذلك بعد أيام من إعلان موافقتها المشروطة على هدنة بالمحافظة. وكانت جماعات مسلحة رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار.
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