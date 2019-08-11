خالد بن سلمان: موقف المملكة الداعم لوحدة اليمن ثابت لا يتغير

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من الميليشيات والتنظيمات المسلحة، على رأسها الحوثيون و"القاعدة" و"داعش".

أكد خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات نشرها، اليوم الأحد، على موقع "تويتر"، أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير.

وجدد الأمير السعودي رفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار.

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ودعا لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، مؤكدًا أنه ولهذا السبب، دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة.

وأفاد نائب وزير الدفاع السعودي، بأن "واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن

وتقديم سبل الدعم كافة للشعب اليمني"، مبينًا أن التطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وهو أمر لا تقبله بلاده، بحسب تعبيره.

وأشار في السياق إلى أن المجتمع الدولي أكد اليوم على مواقفه الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، مشددًا على أن السعودية لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني الذي عانى طويلًا من هذه الأزمة.