مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في أول أيام عيد الأضحى

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرب السياج الفاصل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
قامت الطواقم الطبية بانتشال جثمان الشاب ونقله إلى مستشفى الأندونيسي بشمالالقطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "تم رصد مسلح يقترب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق النار باتجاه قوات جيش الدفاع". وأضاف البيان:"القوات التي كانت تتجهز للحادث بعد رصد المسلح ردت بإطلاق النار على المخرب".
وأطلقت دبابات الجيش الإسرائيلي نيرانها باتجاه مواقع تابعة لحركة "حماس" في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف الجيش الإسرائيلي، ولم تواجه البلدات المجاورة أي خطر.
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