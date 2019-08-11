بالصور.. كيم يشرف على اختبار إطلاق "سلاح جديد"

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن زعيمها، كيم جونج أون، أشرف على اختبار عملية إطلاق "سلاح جديد"، في إشارة إلى المقذوفين الاثنين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق.
وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن كيم أمر باختبارالسلاح على الفور بعد تلقيه تقريرا عنه، وتفقده بنفسه في موقع الاختبار، دون تقديم تفاصيل إضافية حول نوع السلاح.
وذكرت الوكالة أن التحليلات التفصيلية لنتائج الاختبار أثبتت أن نظامالسلاح الجديد ملائم ويتوافق تماما مع متطلبات التصميم الأساسية له.
هذا وأضافت أن كيم أبدى رضاه الكامل على السلاح بعد مراقبة عملية الإطلاق.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت أمس السبت مقذوفين يعتقد بأنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى باتجاه بحر الشرق، ويعد هذا الإطلاق الخامس من نوعه منذ 25 يوليو الماضي.
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