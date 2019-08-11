تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول.. وبيونج يانج تحتج!

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تدريباتهما العسكرية المشتركة على نطاق واسع، وستستمر لمدة عشرة أيام.
وقالت هيئة الأركان المشتركة بسيئول إن التدريبات تتواصل حتى الـ20 من أغسطس الجاري، وتهدف إلى "التحقق من القدرات العملياتية الأولية للقوات الكورية الجنوبية من أجل نقل حق السيطرة على العمليات العسكرية في زمن الحرب من واشنطنإلى سيئول، وتعزيز استعدادهما العسكري القوي".
وسبق أن أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريب عناصر إدارة الأزمات لمدة 4 أيام في الفترة من 5 إلى 8 أغسطس، فيما يعد نوعا من التدريب المسبق للتحضير لتدريبات مركز القيادة المشتركة.
من جهتها، قالت كوريا الشمالية إنهالن تجري أي اتصالات مع جارتها الجنوبية، ناهيك عن الحوار، حتى تعطي سيئول "عذرا معقولا" حول سبب تدريباتها العسكرية المستمرة مع واشنطن.
يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قامتا بإلغاء أو تقليل نطاق تدريباتهما العسكرية الرئيسية، مثل تدريب "الحل الرئيسي" و"فرخ النسر" و"أولشي فريدوم غارديان" بشكل تدريجي من أجل دعم الجهود الدبلوماسية كجزء من إجراءات المتابعة لمفاوضات القمة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في عام 2018.
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