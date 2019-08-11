استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال في غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي، من بلدة بيت حانون الحدودية شمالي قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور الذي يتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، بعد يوم من استشهاد أربعة فلسطيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة.

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن فلسطينياً أطلق النار على عسكريين من قطاع غزة عبر الحدود مع إسرائيل، مشيراً إلى أن دبابة إسرائيلية ردت بإطلاق النار على موقع عسكري لحماس في المنطقة ذاتها.

وقال الجيش في بيان إن "الدوريات رصدت مسلحاً يقترب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة"، مضيفاً أن "المسلح فتح النار على القوات التي ردت وفقاً للإجراءات السارية".

وأضاف البيان "إثر هذا الحادث، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على موقع عسكري لمنظمة حماس في المنطقة ذاتها".