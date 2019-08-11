دبابة إسرائيلية تقتل فلسطينياً على حدود غزة

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قُتل فلسطيني برصاص الاحتلال، الأحد، قالت إسرائيل إنه أطلق النار صوب جنود على حدود قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل الفلسطيني. وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع مقتل الشاب البالغ 26 عاماً.

وكان الجيش قال إن فلسطينياً أطلق النار على جنود الاحتلال من قطاع غزة عبر الحدود مع إسرائيل، مشيراً إلى أن دبابة إسرائيلية ردت بإطلاق النار على موقع عسكري لحركة حماس في المنطقة ذاتها.

وتابع في بيان “إثر هذا الحادث، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على موقع عسكري لمنظمة حماس” في المنطقة ذاتها.

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ووقع هذا الحادث غداة مقتل أربعة فلسطينيين في جنوب قطاع غزة، قال الجيش إنهم حاولوا التسلل إلى إسرائيل وكانوا يحملون بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وقنابل يدوية.

المصدر: ـ العربية.نت