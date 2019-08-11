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حكومة اليمن تدعو ميليشيات الانتقالي للحفاظ على عدن

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أغسطس 2019 10:09 صباحاً - مشاركة

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رحبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الأحد، بدعوة قيادة تحالف دعم الشرعية لكافة المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

ورحب الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، الأحد.

وأكد التزام الحكومة بدعوة تحالف دعم الشرعية بقيادة لوقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما رحب الناطق باسم الحكومة اليمنية، بدعوة السعودية للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة للوقوف أمام انقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي على الحكومة واستهدافها لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية في العاصمة المؤقتة عدن.

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وجدد تأكيد الحكومة رفضها المطلق والتام لكافة أشكال الاعتداء على مؤسسات الدولة، معتبرا أن أي تمرد واستقواء بالسلاح على الدولة، أمر غير مقبول ويعد انقلابا على الدولة.

 

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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