490 ريالاً قيمة سندات الأضاحي و11 طريقة لشرائها

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حدد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، قيمة سندات الأضاحي لموسم حج هذا العام، بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام، أي ما يعادل 131 دولاراً أميركياً.
وأوضح المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي، أن شراء السندات يتم عبر 10 قنوات متعددة تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة.
وأشار إلى أن المشروع استخدم نوافذ إلكترونية محددة تخاطب الحجاج بأكثر من 12 لغة عالمية مختلفة، وتمكن الحاج من شراء سندات الهدي، ومنها موقع المشروع www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية، والبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية STC، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وكذلك جمعية نماء الأهلية، ويمكن أيضا للحجاج شراء السندات من خلال المسار الإلكتروني، أو المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة.
المصدر: الرياض – واس
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