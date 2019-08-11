غرفة “عملية المخلب” تشن أول غاراتها

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، مقتل مسلحين اثنين من حزب “العمال الكردستاني” الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في غارة جوية نفذتها القوات التركية بشمال العراق.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن سلاح الجو أغار على مواقع المنظمة الانفصالية في منطقة غارا بشمال العراق.
وأضاف أن الغارة جاءت بالتنسيق مع غرفة عمليات “عملية المخلب” التي أطلقتها القوات التركية، في 27 أيار الماضي، بمنطقة “هاكورك” شمالي العراق، “بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد”.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة المسلحة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، ويأتي ذلك ردا على هجمات ينفذها عناصر “حزب العمال الكردستاني” داخل تركيا بين الحين والآخر، تستهدف المدنيين وعناصر الأمن والجيش.
المصدر روسيا اليوم
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