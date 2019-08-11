السعودية ترحب بخطوة “مجلس الانتقالي” في عدن

أعلن مصدر مسؤول في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت في الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح أن على رأس المواقع التي بدأت قوات المجلس الانتقالي الانسحاب منها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق. وأضاف “التحالف يرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية ويراقب الانسحاب الكامل”.

ولفت إلى أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف العربي في عدن قبوله بكافة مطالب بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، كما لفت إلى قبوله الدعوة للاجتماع في السعودية.

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وكان المجلس الانتقالي أعلن، في وقت سابق الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

المصدر سكاي نيوز عربية