إصابات في مواجهات مع الاحتلال بالمسجد الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل غاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين المتواجدين داخله، ما أدى إلى إصابة العشرات.

وأكدت المصادر الفلسطينية إصابة العشرات من المصلين، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لإحياء ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، واستهدفتهم بوابل من قنابل الصوت والغاز.

وأفادت مصادر طبية بأن نحو ٢٠ إصابة تم تسجيلها حتى اللحظة في صفوف المصلين، سواء بالأعيرة المطاطية أو بشظايا قنابل الصوت، وأخرى حالات اختناق، بينها إصابة طفل بشظايا قنبلة صوت.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من المصلين محاصرين داخل المصلى القبلي في الأقصى، عقب إغلاق بواباته من قبل الاحتلال، الذي انسحب من محيطه قبل قليل، كما اعتقل مصلٍ لم تعرف هويته بعد، خلال عملية الاقتحام المتواصلة لساحات الأقصى.

وفي بيان مقتضب، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع إصابات داخل المسجد الأقصى، مضيفة أن "طواقمنا تتعامل معها بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت"، وأوضحت أن "عددًا من سيارات الإسعاف متواجدة في باب الأسباط لنقل أي إصابات للمستشفيات".

وأوضحت أن طواقمها "نقلت ١٤ إصابة من المسجد الأقصى إلى مستشفى المقاصد وإصابة لمستشفى هداسا عين كارم"، وأضافت أن "الإصابات وصفت بالمتوسطة، جراء الاعتداء بالضرب، ما تسبب بكسور وجروح".

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن أكثر من ١٠٠ ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لدعوات المستوطنين باقتحامه.

وأفاد المصادر الفلسطينية بأن المصلين تصدوا لمحاولات عشرات مستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، قد أعلن قبل يومين تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك للساعة السابعة والنضف صباحا بدلا من الساعة السادسة والنضف، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وسبق وأن طالبت جماعات ومنظمات "الهيكل" المزعوم الإسرائيلية، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، والشرطة، بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى.

وأكدت التقارير الصحافية الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال قررت عدم السماح للمستوطنين اقتحام ساحات المسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى، ووفقًا للتقارير، فإن القرار الذي صادق عليه نتنياهو، اتخذ عقب مشاورات أمنية بمشاركة وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ومسؤولين في جهاز الأمن العام (ألشاباك)، الذين أوضحوا لنتنياهو "صعوبة السماح للمستوطنين اقتحام الأقصى لتزامن ذكر ‘خراب الهيكل‘ مع أول عيد الأضحى".

ومساء السبت، اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، على فلسطينيين، شاركوا في مسيرة تندد باقتحام مستوطنين لأحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ورددوا شعارات عنصرية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، (9 آب حسب التقويم العبري، وهو اليوم الذي يشهد سنويًا اقتحامات ضخمة من مستوطنين للمسجد).

وعلى إثر ذلك، أغلقت شرطة الاحتلال محيط باب العامود بالسواتر الحديدية أمام المقدسيين والمصلين الفلسطينيين، بعد تصاعد الدعوات من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

