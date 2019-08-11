ليبيا: مقتل 3 موظفين من بعثة الأمم المتحدة في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 15 دقيقة - 10:08 صباحًا, 11 أغسطس 2019 م
المناطق - وكالات
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات، الهجوم بسيارة مفخخة اليوم أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي الشرقية بليبيا. ما أسفر عن عدد من الخسائر بين المدنيين، من بينهم موظفون في الأمم المتحدة.
وأشار بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إلى مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.
وفي البيان أعرب الأمين العام عن خالص تعازيه للأسر المكلومة وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، داعيا السلطات الليبية إلى ألا تدخر جهداً لتحديد مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.
كما دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة إلى طاولة المفاوضات للسعي إلى تحقيق المستقبل السلمي الذي يستحقه شعب ليبيا.
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