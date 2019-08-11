الان تتابع الشرطة الإسرائلية تصيب عشرات الفلسطينيين بالحرم القدسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رام الله – وكالات – الخليج 365
أصيب العشرات من الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي، اليوم الأحد.
ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الحرم لتفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.
وأدى أكثر من مئة ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى، اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.
يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قررت السماح للمسلمين فقط بدخول الحرم القدسي الشريف اليوم، رغم أنه يتزامن هذا العام مع إحياء اليهود “ذكرى خراب الهيكلين المقدسيْن”، وذلك منعا لحدوث مواجهات بين الجانبين.
وانتقد سياسيون إسرائيليون القرار واعتبروه “استسلاما للإرهاب والعنف العربيين في أقدس الأماكن اليهودية”.
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