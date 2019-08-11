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اندلاع اشتباكات في المسجد الاقصى بين مصلين والشرطة الاسرائيلية

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أدى أكثر من مئة ألف شخص صلاة العيد في ​المسجد الاقصى​ في وقت واصلت ​الشرطة الاسرائيلية​ قمعها للمرابطين أمام المسجد واعتقلت عددا منهم بعد ​اشتباكات​ وقعت.

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