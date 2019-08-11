قبيسي: التحدي الاقتصادي بحاجة الى وحدة موقف سياسي

اعتبر النائب الحاج هاني قبيسي ان "أزمة لبنان الاقتصادية ليست ناتجة عن فوضى داخلية فقط أو من واقع اقتصادي متردي فوطننا محاصر من الغرب متعرضاً لعقوبات دائمة بمنع المغتربين من تحويل اموالهم الى لبنان"، مشيرا الى اننا "في خضم هذا الواقع نعيش مع الاسف بعض الاحداث الداخلية التي تقوض الاستقرار والسلم الاهلي وتضيع هيبة الدولة".
وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني في زبدين راى قبيسي أن "التحدي الاقتصادي بحاجة الى وحدة موقف سياسي والعقوبات التي تفرض بحاجة الى استقرار داخلي وكل ما اريد للبنان من خلافات داخلية لا تواجه الا بالوحدة الداخلية الوطنية فعلى كل مخلص في لبنان ان يعمل للوحدة الوطنية الداخلية ".
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