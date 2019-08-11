جعفر فضل الله في خطبة العيد: الحجّ فرصة لنا لننتقل إلى معنى الإسلام

دعا ​السيد جعفر فضل الله​ في خطبة ​عيد الأضحى​ المبارك "الدول ​الإسلام​ية التي تجتمع اليوم في الأرض التي احتضنت تاريخ الإسلام، إلى العودة إلى قرآننا الواحد، في كل أوامره بالوحدة، وأن لا يمزّق بعضُنا بعضًا بالفرقة والبغضاء، وأن لا نركن إلى الظالمين وأن لا نسير سير المفسدين، بل يتواضعُ كلٌّ منّا للحقّ، ويحتكم إلى ​العدل​، ويتحرّك في سبُل الخير، فذلك هو ما يفرضه التوحيد الحقيقي".

ولفت فضل الله الى ان "الحجّ فرصةٌ لنا لننتقل إلى معنى الإسلام الإبراهيمي، الذي ذبح كلّ ذاتيّاته لأجل الله، وأعطى كلّ ما يملك لنيل رضاه، وكسّر كلّ أصنام الأرض لإعلاه راية التوحيد ولننشر السّلام في جنبات بلاد المسلمين، فقد آن الأوان لصحوة العقل والتعقّل، والخروج من المكابرات والأنانيات والصراعات الداخلية التي لم نجنِ منها سوى الويلات، والمزيد من الدماء المحترمة، وهتك الحرمات".