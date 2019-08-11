تحتفل معظم دول العالم، غدا الأحد، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما أعلنت 20 دولة عدم رؤية الهلال، وإكمال ذي القعدة ثلاثين يومًا، ما يجعل بداية العيد بها، بعد غد، الإثنين، 12 أغسطس الجاري، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
والدول التي تحتفل بعيد الأضحى يوم الإثنين، هي: "الهند، باكستان، بنجلاديش، إيران، سيرلانكا، سلطنة عمان، نيوزيلندا، أستراليا، المغرب، كينيا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، زامبيا، موزمبيق، مالاوي، تنزانيا، ترينداد وتوباجو، جيانا، بريطانيا، موريتانيا"، فيما يحتفل العراق بالعيد يومي الأحد والإثنين، بحسب "الموقف السني والشيعي".3 دول عربية تحتفل بعيد الأضحى يوم الإثنين
وأعلنت 20 دولة عربية، أن الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، سيكون غدا الأحد 11 أغسطس، منها، "السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".
وعلى النقيض، أعلنت 3 دول بدء أول أيام العيد، الإثنين 12 أغسطس، وهي "سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا" على التوالي.
ووقت إعلان الثلاثة دول العربية أن العيد يوم الإثنين، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لـ"الوطن"، إن اختلاف موعد عيد الأضحى في الدول العربية غير مبرر، موضحا أن هلال ذي الحجة تحديدا كان فيه فترة مُكث، وهي فترة مكوث الهلال في السماء بعد الغروب، تصل إلى 30 دقيقة في معظم الدول العربية.
وأضاف القاضي أن هناك تواصلا بين المعهد القومي للفلك في مصر ومرصد جامعة القاضي عياض المغربية، والحسابات الفلكية عندهم تؤكد أن العيد يوم الأحد، متابعا: "اللي بيحصل إنه ممكن يبقى الهلال اتولد وفي فترة مكث ولكن بيتعذر الرؤية، ومعظم دور الإفتاء في الدول العربية بتعتمد على الرؤية بالعين المجردة".
كانت هذه تفاصيل خبر بينها 3 بلاد عربية..20 دولة حول العالم تحتفل بـ عيد الأضحى يوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.