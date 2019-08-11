إطلاق نار داخل مسجد في النرويج.. وإصابة شخص

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر من ​الشرطة النرويجية​ (أرشيف)

وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو "أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به"، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع المحيط بـ المسجد.

وأوضح إمام المسجد، عرفان مشتاق، لصحيفة "بودستيكا" المحلية أن "رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا".

وأضاف لقناة "تي في 2" التلفزيونية أن الرجل كان يحمل أسلحة عدة، حيث وقع إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم، إحدى ضواحي أوسلو.

وروى أن "رجلا يبدو أنه نروجي دخل المسجد مزودا ببندقية ومسدسات (...) وأخذ يطلق النار على من حوله".

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وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض" البشرة.

وذكرت قناة "ان آر كاي" العامة أن الشرطة عثرت على عدد من الأسلحة داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن.

وقالت الأجهزة الأمنية التابعة للشرطة النروجية إنها "تتابع الأحداث". وصرح المسؤول الاعلامي في هذه الأجهزة، مارتن برنسن، لقناة إن آر كاي "من المبكر جدا الخروج باستنتاجات".