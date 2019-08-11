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مطالب برلمانية بخطة للقضاء على مصانع بير السلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الأخير للبرلمان، سيشهد إلقاء الضوء وحسم العديد من الملفات الهامة والحيوية، ولعل من أبرزها ملف ظاهرة مصانع بير السلم.

 

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وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك بعض المصانع التى تعمل تحت بير السلم، فى مختلف محافظات الجمهورية، غير مرخصة وبالتالى منتجاتها غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها فى القانون، ويتسبب هذا فى العديد من المخاطر، سواء على صحة المواطنين، أو خسارة الدولة لأنها تعمل تمثل اقتصاد غير رسمى.

 

وأشار عضو البرلمان إلى أن الدولة حرصت، خلال السنوات الماضية، على تشجيع الصناعة المحلية، سواء من خلال تشجيع مباشر، أو حزمة من التشريعات، تهدف لتذليل العقبات فى استخراج التراخيص، وعلى الجميع الالتزام بالقانون، خاصة وأن الإجراءات أصبحت بسيطة وميسرة، لافتا إلى أن القضاء على ظاهرة مصانع بير اليلم يحمى المواطن من خلال انتاج سلع مطابقة للمواصفات، وفى نفس الوقت يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة.

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