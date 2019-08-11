الكشف عن المواصفات النهائية لهواتف “غوغل” المنتظرة

كشف موقع 9to5Google المتخصص بشؤون التقنية عن مواصفات الجيل الرابع من هواتف Pixel التي ستطرحها “غوغل” قريبا.

وستطلق “غوغل” نسختين من هذه الهواتف، Pixel 4 وPixel 4 XL، ستزودان بشاشات AMOLED عالية الدقة بمقاس 5.7 و6.3 بوصة.

كما ستأتي هذه الهواتف بكاميرا ثنائية العدسة بدقة (12+16) ميغابيكسل، تتوزع عدساتها مع مصباح الإضاءة في إطار مربع الشكل على الواجهة الخلفية.

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وسيعمل الهاتفان الجديدان بمعالجات Snapdragon 855 المتطورة، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، ونظام تشغيل Andrоid Q الأحدث من “غوغل”.

وسيأتي Pixеl 4 XL ببطارية بسعة 3700 ميللي أمبير، فيما سيحصل Pixel 4 على بطارية بسعة 2800 ميللي أمبير، أما بيانات ميزة “Face ID” التي ستأتي في هذه الهواتف، فستتم معالجتها بواسطة رقاقة “Titan M” من نوع خاص، لن تسمح بحفظ بيانات صور وجه المستخدم أو مشاركتها مع مخدمات “غوغل” أو أي جهة أخرى.