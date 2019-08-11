توشيح مدير مدرسة غير موجودة.. مديرية بولمان تُوضح

بعد كشفها عن تقديم أحد المستفيدين من الأوسمة الملكية بمناسبة عيد العرش الأخير، بصفته مديرا لإحدى المدارس الجماعاتية التي لم يتم إنهاء بنائها بعد؛ توصّلت “أخبار اليوم” بالتوضيحات التالية من مديرية التعليم بإقليم بولمان، التي يوجد مشروع المدرسة داخل مجال اختصاصها.

المديرية قالت إن المعني بأمر التوشيح حصل على الوسام الملكي “اعترافا بمساره المهني الحافل بخدمة التدبير الإداري بعدة مؤسسات تربوية منذ التحاقه بالإقليم”.

وأضاف المصدر نفسه أن المدرسة الجماعاتية المذكورة كان قد تقرر اعتمادها برسم الموسم الدراسي 2014-2015 بعدما تجاوزت نسبة الأشغال بها 70 في المائة، “ولم يتم فتحها في الوقت المحدد، لأن المقاول تخلى عن إنجاز 30 في المائة المتبقية، الأمر الذي أدى إلى فسخ العقدة”. وتضيف المديرية أن طلب عروض جديد تم إطلاقه لكنه لم يكن مثمرا.

وتضيف المديرية أنه وبعد التحاق المدير الحالي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس نهاية الموسم الدراسي الماضي، “قام بزيارتين لورش المؤسسة المعنية، وأمر بمباشرة تتمة الأشغال، والتي رست على مقاولة جديدة، لكنها للأسف لم تف بالتزاماتها، الأمر الذي أدى إلى فسخ العقد معها وفق المساطر المعمول بها”.وأوضح المصدر نفسه أن عملية إعداد طلب عروض جديد تجري حاليا، لمباشرة هذا الورش وإنهائه.