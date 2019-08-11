التطبيق يستغل البيانات الشخصية.. فضيحة جديدة تعصف بـ”إنستغرام”!

أعلنت “إنستغرام” أنها توقفت عن التعاون مع شركة Hyp3r المتخصصة بشؤون الدعاية والتسويق، بعد انتهاك الأخيرة لقوانين وسياسات حماية حقوق المستخدمين.

ويبدو أن Hyp3r استغلت شراكتها مع “إنستغرام” للوصول إلى بيانات مستخدمي تطبيقها الشهير، واستغلال تلك البيانات لأهداف ربحية، وحصلت على بيانات تخص ملايين المستخدمين خلال العام الفائت وحده.

وتشمل البيانات المذكورة معلومات تتعلق بالمواقع الجغرافية لمستخدمي تطبيق “إنستغرام”، ومعلومات ملفاتهم الشخصية، والمواقع التي زاروها ونشروا صورها على التطبيق، إضافة إلى بعض البيانات التي ترتبط بهواياتهم ومشترياتهم أو العلامات التجارية التي يفضلون بضائعها.

وقالت “إنستغرام”: “نتيجة الإجراءات وانتهاك سياساتنا التي تتعلق بخصوصية المستخدمين، قمنا بإزالة Hyp3r من منصتنا، وغيرنا برمجياتنا التي قد تساعد الشركات الأخرى على القيام بمثل هذه الخطوات”.ا