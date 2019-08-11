4 إجراءات استثنائية بالمسجد الأقصى في يوم الأضحى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بعد تأخيرها ساعة كاملة إثر تهديدات إسرائيلية باقتحامه.

واتخذ الفلسطينيون في القدس 4 إجراءات استثنائية في المسجد الأقصى بعد أن دعت جماعات استيطانية إسرائيلية لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وأعلنت الهيئات الدينية في المدينة إغلاق جميع المساجد في القدس واقتصار صلاة العيد على المسجد الأقصى، كما تمت دعوة المصلين لشد الرحال إليه، فيما أصدرت دائرة الإفتاء توضيحا بجواز تأخير الأضحية لليوم الثاني من أجل الرباط بالمسجد.

كما تم الإعلان عن تأخير الصلاة عن موعدها لساعة من أجل حشد أكبر عدد ممكن من المصلين في المسجد.





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وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أنها ستجري تقييما للوضع في المسجد الأقصى مع ساعات الصباح الأولى اليوم وتقرر بناء عليه ما إذا كانت ستفتح المسجد للاقتحامات من قبل المستوطنين.

وتم تأخير الصلاة إلى الموعد الذي تبدأ فيه عادة اقتحامات المستوطنين.

ومنذ فتح الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أحاديا أمام اقتحامات المستوطنين في عام 2003 تم منعهم من الاقتحامات في المناسبات الدينية الإسلامية.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في اليومين الماضيين بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.





وأعلنت العديد من الفعاليات المقدسية، بما فيها مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، أنها ستبقى في المسجد بعد صلاة العيد في أول أيام عيد الأضحى.

كما قررت عائلات فلسطينية استقبال المهنئين بالعيد في المسجد الأقصى من أجل حشد أكبر وجود في المسجد على مدار اليوم لمنع المستوطنين من اقتحامه.