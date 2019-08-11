مصدر بالتحالف: رئيس "الانتقالي الجنوبي" يوافق على الانسحاب من عدن

قال مصدر مسؤول بالتحالف العربي، الأحد، إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكل المطالب وبينها الانسحاب الكامل من عدن.

وأضاف المصدر أن "قوات المجلس الانتقالي بدأت في الانسحاب من بعض المواقع المسيطرة عليها".

وتابع المسؤول بالتحالف العربي: "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطر عليها".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن التزامه بوقف إطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استجابة لدعوة التحالف العربي.

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وقال الناطق الرسمي للمجلس، نزار هيثم، إن "الانتقالي يؤكد التزامه التام بإيقاف إطلاق النار".

كما رحب المجلس الانتقالي، بدعوة السعودية للحوار وجاهزيته له.

وكان التحالف العربي قد دعا المجلس الانتقالي الجنوبي لوقف إطلاق النار في عدن والانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.

كما دعت الخارجية السعودية في بيان آخر، الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن، لعقد اجتماع عاجل في الرياض.

وكانت الإمارات أعربت عن بالغ قلقها إزاء المواجهات في عدن، متعهدة ببذل الجهود كافة للتهدئة وعدم التصعيد في المدينة.

كما دعت إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة اليمنيين.