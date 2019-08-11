الان تتابع رئيس وزراء بريطانيا يؤيد سلطات الشرطة للإيقاف والتفتيش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
أيد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون صلاحيات الشرطة “للإيقاف والتفتيش” وتعهد أيضا بتوفير”عشرة آلاف مكان آخر” في السجون البريطانية.
وقال جونسون في صحيفة ميل أون صنداي “أعلن اليوم أنه في كل إدارات الشرطة الثلاثة والأربعين في انجلترا وويلز نوضح أنه يمكن للشرطة ويجب عليها استخدام صلاحيتها للإيقاف والتفتيش”.
وأضاف أن مثل هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الجريمة.
وقال أيضا جونسون إن وزير المالية ساجد جاويد وافق على إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه استرليني (3.01 مليار دولار) لتوفير
عشرة آلاف مكان إضافي في السجون.
وأصر على تشديد قوانين الأحكام الخاصة “بمرتكبي الجرائم الجنسية والعنيف الخطيرة” بالإضافة إلى من يحملون سكاكين.
وقال “نعم على المدى القريب سيؤدي ذلك إلى ضغط أكبر على سجوننا وهذا هو سبب إعلاني اليوم أننا سنوفر عشرة آلاف مكان آخر في سجوننا”.
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