العاهل السعودي يغرد في تويتر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نشر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .
وقال خادم الحرمين الشريفين في تغريدته، "نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم".
وأضاف "وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير".
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