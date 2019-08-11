قوات المجلس الانتقالي بدأت بالانسحاب من مواقع سيطرت عليها في عدن

نقلت قناة "العربية" عن مصدر مسؤول في التحالف العربي تأكيده أن "قوات المجلس الانتقالي في اليمن بدأت في الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن ونرحب بهذه الخطوات الأولية ونراقب الانسحاب بشكل كامل".
وفي وقت سابق أبلغ رئيس المجلس الانتقالي في اليمن غيدروس الزبيدي قوات التحالف قبوله الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.
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