اخبار العالم

قوات المجلس الانتقالي بدأت بالانسحاب من مواقع سيطرت عليها في عدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نقلت قناة "العربية" عن مصدر مسؤول في ​التحالف العربي​ تأكيده أن "قوات المجلس الانتقالي في ​اليمن​ بدأت في الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن ونرحب بهذه الخطوات الأولية ونراقب الانسحاب بشكل كامل".

وفي وقت سابق أبلغ رئيس المجلس الانتقالي في اليمن غيدروس الزبيدي قوات التحالف قبوله الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات المجلس الانتقالي بدأت بالانسحاب من مواقع سيطرت عليها في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا