رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتوفير "10 آلاف مكان" إضافي في السجون البريطانية

أيد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ​بوريس جونسون​ صلاحيات ​الشرطة​ "للإيقاف والتفتيش" وتعهد أيضا بتوفير "عشرة آلاف مكان آخر" في ​السجون البريطانية​.

واضاف جونسون في صحيفة ميل أون صنداي: "أعلن أنه في كل إدارات الشرطة الثلاثة والأربعين في انجلترا وويلز نوضح أنه يمكن للشرطة ويجب عليها استخدام صلاحيتها للإيقاف والتفتيش"، معتبرا أن "مثل هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الجريمة".

ولفت الى إن "وزير المالية ساجد جاويد وافق على إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه استرليني (3.01 مليار ​دولار​) لتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون".

وأصر على "تشديد قوانين الأحكام الخاصة "بمرتكبي الجرائم الجنسية والعنيف الخطيرة بالإضافة إلى من يحملون سكاكين"، مشيرا الى أنه "على المدى القريب سيؤدي ذلك إلى ضغط أكبر على سجوننا وهذا هو سبب إعلاني اليوم أننا سنوفر عشرة آلاف مكان آخر في سجوننا".