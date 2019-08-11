الطائفة العلوية أحيت عيد الفطر في مسجد الزهراء بجبل محسن

أحيت الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان عيد الاضحى المبارك في مسجد سيدة نساء العالمين في جبل محسن وسط حشد من مشايخ الطائفة الاسلامية العلوية.
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