الطائفة العلوية أحيت عيد الفطر في مسجد الزهراء بجبل محسن

أحيت الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان ​عيد الاضحى​ المبارك في مسجد سيدة نساء العالمين في ​جبل محسن​ وسط حشد من مشايخ الطائفة الاسلامية العلوية.

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