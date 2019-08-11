الشيخ الكردي في خطبة العيد: علينا ان نعود الى انسانيتنا والى موازين العدل والحق

اشار أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية ​الشيخ أمين الكردي​ في كلمة له خطبة العيد في ​مسجد محمد الأمين​ في ​وسط بيروت​ إلى ان "الحج يحرك فينا المعاني الحميدة ويذكرنا بالآخرة وعلى المسلمين النظر الى الحج من هذا المنظار".

ورأى الكردي أن "علينا ان نعود الى انسانيتنا والى موازين ​العدل​ والحق فنحن أمة الرحمة"، مضيفا:"في اي موقع كنت فليكن شعارك العدل والرحمة".: