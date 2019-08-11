الشيخ الكردي في خطبة العيد: علينا ان نعود الى انسانيتنا والى موازين العدل والحق

اشار أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي في كلمة له خطبة العيد في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت إلى ان "الحج يحرك فينا المعاني الحميدة ويذكرنا بالآخرة وعلى المسلمين النظر الى الحج من هذا المنظار".
ورأى الكردي أن "علينا ان نعود الى انسانيتنا والى موازين العدل والحق فنحن أمة الرحمة"، مضيفا:"في اي موقع كنت فليكن شعارك العدل والرحمة".:
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