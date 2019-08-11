مقتل 5 اشخاص بإطلاق نار في نادي جنوب البرازيل

افادت وسائل اعلام برازيلية بأن "مجموعة مسلحة اقتحمت ناديا في مدينة موستارداس بجنوب البلاد قبيل وأطلقت النار على العاملين والرواد فقتلت خمسة أشخاص وأصابت أربعة آخرين بجروح خطيرة".

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