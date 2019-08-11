رئيس المجلس الانتقالي باليمن يبلغ قوات التحالف قبوله الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها

أبلغ رئيس المجلس الانتقالي في ​اليمن​ غيدروس الزبيدي قوات التحالف قبوله الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها. وفي وقت سابق سيطر مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا. ووصفت وزارة الخارجية اليمنية ما يحصل بأنه "انقلاب" على الحكومة المعترف بها دوليا.

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