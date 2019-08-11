شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تشريعات على رأس أولويات "المصريين الأحرار" بدور الانعقاد الخامس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيكون له عدة أولويات تشريعية بدور الانعقاد الخامس، منها متابعة التعديلات التى ستجرى على قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون مجلس الشيوخ، وقانون الإداره المحلية.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لـ"المصريين الأحرار" أن الحزب سيعمل على الدفع بالإسراع لإقرار التشريعات التى تقدم به مسبقا مثل تشديد العقوبات على الغش فى الدواء، والذى يحتاج إقرار بشكل سريع، والذى ينص على أن العقوبه تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد إذا تسبب هذا الغش فى الوفاة، لاسيما وأن النصوص الحالية غير رادعة للشركات، حيث لا تتجاوز العقوبات سنة حبس أو 5 آلاف جنيه غرامة، إضافة إلى قانون تأمين مهنة الصيدلة، وقانون المسئولية الطبية والذى تقدم به خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، كما أن الحزب سيتقدم بتعديل على قانون التأمين الصحى ليشمل من فوق سن 56 عامًا.