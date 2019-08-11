بالصور- صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود وسط أجواء احتفالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تصوير- مصطفى الشيمي:

أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح الأحد، في ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ودارت خطبة العيد عن آداب الذبح والتعاليم الواجب اتباعها في العيد والآداب الإسلامية في العيد وضوابطه وأحكامه، وما يستحب في أيامه من أعمال.

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وحضر عشرات المواطنين بصحبة أطفالهم للصلاة داخل ساحة المسجد وأعقب ذلك احتفالات في أرجاء المسجد.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب السيسي عبر حسابه بموقع "تويتر": "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".