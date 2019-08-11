محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- د ب أ:
أعلنت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، إنها تعمل على وضع قوانين لحظر الأكياس البلاستيكية.
وقالت شولتسه في تصريحات لعدد الأحد من صحيفة "ذا بيلد" الألمانية "وزارتي تعمل حاليًا على وضع الإجراءات القانونية لحظر الأكياس البلاستيكية".
وأضافت شولتسه إن الاتفاق الطوعي مع الشركات منذ عام 2016 لتقليل عدد الأكياس البلاستيكية حقق نجاحًا.
وقالت:"يمكننا الآن تأمين هذا (النجاح) بفرض حظر". ولم يذكر التقرير متى سيتم الانتهاء من مشاريع القوانين.
يشا ر إلى أنه في شهر يوليو الماضي، قال ماركوس سودر رئيس وزراء ولاية بافاريا، وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ في ألمانيا، إنه بدأ حملة ترويج على مستوى البلاد لفرض حظر على الأكياس البلاستيكية.
وكانت شولتسه قد أعربت في السابق عن شكوكها من القوانين التي تحظر الأكياس البلاستيكية، بحجة أنها ستحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل الشروع بها أكثر من الخطوات الطوعية.
يشار إلى أنه بموجب اتفاق طوعي، فإن المحلات التجارية تطلب من عملائها دفع بدل نقدي مقابل الأكياس البلاستيكية.
وتخطط شولتسه لتأمين اتفاقية إضافية تتطلب من الشركات تقليل التغليف بالأكياس البلاستيكية، خاصة فيما يتعلق بالفواكه والخضروات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة البيئة الألمانية تعمل على قوانين لحظر الأكياس البلاستيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.