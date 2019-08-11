خط جوي مباشر بين جنوب غربي الصين وهلسنكي بفنلندا سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- أ ش أ:

أعلنت خطوط سيتشوان الجوية الصينية إطلاق خط جوي مباشر يربط تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين مع هلسنكي عاصمة فنلندا، وذلك في 16 سبتمبر المقبل.

وذكرت الخطوط الصينية –في بيان اليوم- أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا بين الوجهتين، حيث ستستغرق الرحلة الواحدة حوالي تسع ساعات.

وأطلقت الصين وفنلندا مشروعا لتعزيز السياحة وتعزيز التعاون في مجال الرياضة في يناير الماضي، وسيتم عقد أكثر من 40 حدثا مشتركا هذا العام.​