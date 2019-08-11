​بالصور- احتفالات وصلاة بمسجد عمرو بن العاص في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تصوير- فريد قطب:

أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح الأحد، في ساحة مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة.

ودارت خطبة العيد عن آداب الذبح والتعاليم الواجب اتباعها في العيد والآداب الإسلامية في العيد وضوابطه وأحكامه، وما يستحب في أيامه من أعمال.

وحضر عشرات المواطنين بصحبة أطفالهم للصلاة داخل ساحة المسجد وأعقب ذلك احتفالات في أرجاء المسجد.