محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- د ب أ:
أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي بدأت في الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.
وقال المصدر: "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب بشكل كامل"، وفقا لما أوردته قناة العربية الإخبارية.
وكان رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، قد أبلغ التحالف قبوله الانسحاب من كافة المواقع التي سيطر عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف دعم الشرعية: "الانتقالي" بدأ بالانسحاب من مواقع سيطر عليها في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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