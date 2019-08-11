حجاج بيت الله يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتحرك من مزدلفة لرمي الجمرات، بعد أن باتوا ليلتهم فيها، وذلك قبل التحلل من إحرامهم واستعداداً ليوم النحر، أول أيام عيد الأضحى، الأحد، قبل التوجه إلى الحرم المكي لطواف الإفاضة.

يأتي ذلك فيما يقدم رجال الأمن والعاملين النصح والإرشاد للحجاج باستخدام الأدوار لجسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسراً في الحركة.

حجاج بيت الله الحرام قد أمضوا السبت في صعيد جبل عرفة، الركن الأهم في الحج.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. وكان في استقباله في قصر منى عدد من الأمراء والمسؤولين.

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وقال وزير الحج السعودي محمد

بن صالح بَـنــتَــن، في مقابلة مع العربية، إن الحجاج يفيضون من عرفات إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى بوسائل عدة منها القطار والخطوط الترددية.

وأكد وزير النقل السعودي نبيل العامودي أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير كافة محطات القطار وصالات المطار فضلا عن مواصلة الصيانة في الجسور والطرق لضمان سلامة الحجاج في موسم هذا العام.

من جهة أخرى، كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عن خلو موسم الحج من الأمراض المعدية وأن الوزارة مستمرة في المتابعة الدقيقة