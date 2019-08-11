صبيحة الأضحى.. قصف إسرائيلي وإطلاق نار شمال غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، موقعين شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وأتي هذا القصف تزامنا مع سماع دوي إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وقال مصدر أمني بغزة لـ"العين الإخبارية" إن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن 6 قذائف تجاه موقعين وأراضٍ شرق بيت حانون".

وذكر المصدر أن قوات الاحتلال أطلقت عددا من قنابل الإنارة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف بالمنطقة، دون اتضاح تفاصيل ما يجري.

وهرعت سيارات إسعاف فلسطينية للمنطقة خشية وجود ضحايا أو مصابين.

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ووفق شهود عيان، فإن الأمر يتعلق بمحاولة تسلل واحتمال وقوع اشتباك مسلح في المنطقة.

وأكد أفيخاي أدرعي الناطق بلسان جيش الاحتلال، في بيان، أن القوات قتلت فلسطينيا اقترب من السياج الأمني شمال قطاع غزة.

وأضاف أن "دبابات الجيش الإسرائيلي أطلقت نيرانها باتجاه مواقع تابعة لحماس في المنطقة.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي فلسطيني عما يجري بالمنطقة حتى الآن.

يأتي هذا فيما ذكرت القناة الـ13 بالتلفزيون الإسرائيلي أن قوة من جيش الاحتلال "قامت بتصفية فلسطيني اقترب من السياج الأمني في شمال قطاع"، موضحة أن "الجيش يفحص ما إذا كان مسلحا".

وفجر السبت، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين، شرق دير البلح وسط قطاع غزة، واحتجزت جثامينهم بعد اشتباك مسلح تخلله قصف إسرائيلي لموقعين في المنطقة وإطلاق قنابل إنارة.