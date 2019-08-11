آلاف الرومان يتظاهرون للمطالبة باستقالة الحكومة

تظاهر آلاف الرومان في بوخارست، السبت، للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية.

وجاءت المظاهرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرة احتجاجية مماثلة فرّقتها قوات الأمن بالقوة مما أسفر عن سقوط مئات الجرحى.

وتجمع المتظاهرون الذين قدّرت وكالة الأنباء الرسمية عددهم بـ24 ألف شخص، أمام مقر الحكومة رافعين الأعلام الوطنية ومردّدين هتافات مناوئة للحكومة مثل "لصوص" و"استقيلوا".

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وقال بوغدان إليسكو، طالب الطب البالغ من العمر 19 عاماً، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ "البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ. لا يوجد مستقبل للشباب هنا".





وأضاف "نريد حكومة تعمل من أجلنا وليس لمصالحها الخاصة".

بدورها قالت لينوتا إيانكو (60 عاماً) إنها تتظاهر احتجاجاً على "ظلم الحياة اليومية" وفساد الطبقة السياسية والنظام الصحّي المتهالك.

وكان كلاهما من بين حوالي 80 ألف متظاهر تجمّعوا في المكان نفسه قبل عام تماماً في 10 أغسطس/آب الماضي في احتجاج سلمي تصدّت له قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات، مما أسفر عن إصابة أكثر من 450 شخصاً بجروح.