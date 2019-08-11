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اليوم تبدأ البشارة

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لم يتردد ​المسيح​ في ان يبدأ رسالته التبشيرية عندما حان الوقت، ولم يدرس حسابات الربح والخسارة حين اعلن ان ما قاله النبي اشعيا عن المسيح انما تحقق به.

ونحن، يجب علينا الاقتداء بالاله المتجسد، وطالما تعمّدنا ونتناول جسد المسيح، فعلينا ان نردد كل يوم ان اليوم تبدأ البشارة معنا وبواسطتنا. والبشارة لا تكون سوى ب​المحبة​ ويالاعمال التي تسفر عنها، فنتحول الى رسل ومبشرين ويعرف ​العالم​ اننا مسيحيون بالقول والفعل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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