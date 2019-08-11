غبريل: السوق العقاري يتطلب إجراءات ملموسة لتحفيز الطلب على الشقق السكنية

اشار رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة ​بنك بيبلوس​ ​نسيب غبريل​ إلى "تراجع الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الثاني من العام نظراً إلى التدابير غير الواضحة في موازنة العام 2019، وإلى التصريحات المُبهمة والمتناقضة من بعض السياسيين بخصوص دعم الفوائد على ​القروض السكنية​، الأمر الذي أدّى إلى دفع المشترين المحتملين إلى التروي واتباع نهج الانتظار والترقب في قراراتهم المتعلقة شراء وحدة سكنية".

وفي حديث صحافي رأى غبريل أن "السوق العقاري يتطلب إجراءات ملموسة لتحفيز الطلب على الشقق السكنية، وأي تأخير أو غموض في هذه المسألة سيظل يؤثر سلباً على توقعات الأسر ويؤدي إلى تدنّ إضافي في الطلب على الشقق السكنية".